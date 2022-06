Nordkorea nach Übernahme des Vorsitzes der UN-Abrüstungskonferenz in der Kritik

Photo : YONHAP News

Nordkorea ist nach der Übernahme des rotierenden Vorsitzes der Abrüstungskonferenz der Vereinten Nationen in die Kritik geraten.Der Kritik von über 40 Staaten schloss sich auch Südkorea an. Die Länder äußern sich besorgt darüber, dass Nordkorea nach einer Reihe von Provokationen mit Raketen einen Monat lang den Vorsitz der Abrüstungskonferenz führt.Sie veröffentlichten am Donnerstag eine gemeinsame Erklärung, nachdem Nordkoreas Botschafter bei den Vereinten Nationen, Han Tae-song, eine neue Sitzung eröffnet hatte.In der von der österreichischen Botschafterin Amanda Gorely verlesenen Erklärung heiß es, dass 48 Staaten und die Mitglieder der Europäischen Union ernste Bedenken über Nordkoreas Kapazitäten und Aktivitäten im Bereich Atomwaffen und ballistische Raketen hätten.Zwar würden sie eine nordkoreanische Präsidentschaft nicht boykottieren, seien aber ernsthaft besorgt über rücksichtslose Handlungen, mit denen die Werte der Abrüstungskonferenz untergraben würden.Auch wurden in der Erklärung Nordkoreas jüngste Raketenstarts als klarer Verstoß gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats und Bedrohung für Frieden und Sicherheit der internationalen Gemeinschaft bezeichnet.Nordkoreas Botschafter Han wies die Kritik als unfair zurück. Er wies darauf hin, dass sich sein Land technisch gesehen noch mit den USA im Krieg befinde. Nordkorea wolle seine Verteidigungskapazitäten ausbauen, solange die USA an einer feindseligen Politik gegenüber dem Land festhielten, hieß es.