USA beginnen Ende Juni multinationales Militärmanöver – auch Südkorea nimmt teil

Photo : YONHAP News

Die Vereinigten Staaten beginnen am 29. Juni das weltgrößte Seemanöver RIMPAC (Rim of the Pacific).Das multinationale Militärmanöver wird inmitten des wachsenden Konflikts mit China um die freie Schifffahrt im Ost- und Südchinesischen Meer und der Spannungen mit Russland wegen seines Angriffskriegs gegen die Ukraine unter Teilnahme von befreundeten Ländern der USA veranstaltet.CNN berichtete am Mittwoch, dass 26 Länder an dem 28. RIMPAC-Manöver teilnehmen würden, das bis 4. August andauern werde.RIMPAC wurde im Jahr 1971 zum ersten Mal abgehalten und wird von der US-Marine alle zwei Jahre veranstaltet. Das Manöver soll zur Verbesserung der Interoperabilität und Einsatzfähigkeiten der gemeinsamen Streitkräfte sowie zur Förderung der Fähigkeiten zum Schutz der Seeverkehrswege zwischen den Pazifikanrainern und zur gemeinsamen Reaktion auf Bedrohungen dienen.Die Dritte Flotte der US-Marine gab bekannt, dass 38 Kriegsschiffe, vier U-Boote und 170 Flugzeuge für das diesjährige Manöver eingesetzt würden. Rund 25.000 Soldaten, einschließlich Bodentruppen von neun Ländern, würden teilnehmen.Zu den Teilnehmerländern zählt auch Südkorea. Damit wird das Land zum 17. Mal an der Übung RIMPAC teilnehmen. Dieses Jahr wird Südkorea drei Kriegsschiffe, ein U-Boot und einen Aufklärer einsetzen und 1.000 Soldaten schicken, damit die größte Truppe seit seiner ersten Teilnahme im Jahr 1990.Japan, Australien und Indien, die zusammen mit den USA Quad, einer gegen China gerichteten Beratungsgruppe, angehören, nehmen ebenfalls an RIMPAC teil. Auf der Teilnehmerliste stehen außerdem die Anrainerstaaten des Südchinesischen Meers, die Philippinen, Malaysia, Brunei, Indonesien und Singapur.Zu den weiteren Teilnehmern zählen unter anderem Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Israel, Chile, Mexiko und Neuseeland.