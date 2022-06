Betrieb am Flughafen Incheon normalisiert sich nächste Woche

Photo : YONHAP News

Die Corona-bedingt eingeschränkten internationalen Flüge am Internationalen Flughafen Incheon werden ab dem 8. Juni normalisiert.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr teilte bei einer Regierungssitzung zu Covid-19 am Freitag die Entscheidung mit, die Auslandsflüge frühzeitig normalisieren zu wollen.Demnach werden die Beschränkung der Anzahl der ankommenden Flugzeuge pro Stunde sowie das Nachtflugverbot 26 Monate nach der Einführung im April 2020 aufgehoben.Die Zahl der am Flughafen Incheon ankommenden Flugzeuge wurde nach dem Ausbruch der Pandemie auf 20 pro Stunde beschränkt. Ab dem 8. Juni wird die Zahl auf das Vor-Corona-Niveau von 40 Einheiten gesteigert. Auch das Nachtflugverbot, das von 20 bis 5 Uhr gilt, wird es nicht mehr geben. Damit wird der Flughafen westlich der Hauptstadt Seoul rund um die Uhr im Betrieb sein.Das Ministerium hatte ursprünglich vor, die Zahl der Auslandsflüge schrittweise anzuheben und sie noch binnen Jahresfrist auf 50 Prozent des Niveaus vor der Pandemie zu steigern. Angesichts der jüngst rapide gestiegenen Nachfrage im Flugverkehr und der stabilen Corona-Lage beschloss das Ressort aber eine frühzeitige Normalisierung.