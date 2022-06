Südkoreas neuer Sicherheitsberater führt mit chinesischem Kollegen Antrittstelefonat

Photo : YONHAP News

Südkorea hat in einem Telefongespräch auf hochrangiger Ebene China darum gebeten, für Nordkoreas Rückkehr zum Dialog eine Rolle zu spielen.Das südkoreanische Präsidialamt teilte mit, dass der nationale Sicherheitsberater Kim Sung-han mit Yang Jiechi, Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas, am Donnerstag ein Antrittstelefonat geführt habe. Beide hätten sich über Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse, darunter die Beziehungen zwischen Südkorea und China sowie Nordkoreas Atom- und Raketenfragen, ausgetauscht.Der neue Sicherheitsberater betonte, dass die kontinuierlich steigende Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen die Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und in der Region beeinträchtige. Das sei nicht im Interesse Südkoreas und Chinas.Kim bat China, eine aktive und konstruktive Rolle zu spielen, damit Nordkorea auf weitere Provokationen verzichten und zum Dialog zurückkehren könne.Yang habe die Besorgnis über die wachsenden Unsicherheiten auf der koreanischen Halbinsel geteilt und gesagt, dass China für die Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen und eine diplomatische Problemlösung eine mögliche Rolle spielen wolle, so das Präsidialamt.Wie verlautete, hätten beide Seiten auch darüber gesprochen, dass Differenzen über die Stationierung des US-Raketenabwehrsystems THAAD und die US-Wirtschaftsinitiative Indo-Pacific Economic Framework abgebaut werden sollten.