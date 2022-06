Covax: Nordkorea nahm offenbar Chinas Impfstoffangebot an und startete Impfungen

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach dem Verständnis der Covax-Initiative jüngst ein Angebot von Impfstoffen aus China angenommen und mit der Verabreichung von Dosen begonnen.Entsprechendes habe ein Sprecher der globalen Initiative für den Zugang zu Covid-Impfstoffen gesagt, berichtete der US-Auslandssender Voice of America (VOA) am Freitag. Jüngst hatte es einen Medienbericht gegeben, nach dem Nordkoreas Behörden damit begonnen hätten, mehrere Zehntausend Soldaten, die für ein Wohnungsbauprojekt in Pjöngjang mobilisiert worden seien, mit aus China eingeführten Vakzinen impfen zu lassen.Der Sprecher erläuterte, dass man über Einzelheiten über die Impfstofflieferung aus China, wie die Impfstoffart, die Liefermenge und den -termin, nicht informiert sei.Der Sender habe die chinesische Botschaft in den USA gebeten, zu bestätigen, ob China tatsächlich sein Nachbarland mit Impfdosen versorgt habe. Eine Antwort stehe aber noch aus, hieß es weiter.Der Sprecher bestätigte, dass Covax noch keine formelle Anfrage Nordkoreas zur Unterstützung mit Corona-Impfstoffen erhalten habe. Man könne keine Impfstoffe bereitstellen, wenn man den Bedarf in Nordkorea nicht genau kenne.Das US-Sender Radio Free Asia hatte zuvor unter Berufung auf eine Quelle in Nordkorea gemeldet, dass das Land am 18. Mai eine Impfkampagne für Soldaten, die für den Bau von 10.000 Wohnungen im Gebiet Hwasong von Pjöngjang mobilisiert worden seien, mit chinesischen Corona-Impfstoffen durchgeführt habe.