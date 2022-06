Umfrage: 53 Prozent bewerten Yoons Amtsführung positiv

Photo : YONHAP News

Laut einer jüngsten Umfrage bewertet über die Hälfte der Befragten die Amtsführung des neuen Präsidenten Yoon Suk Yeol positiv.Entsprechende Umfrageergebnisse veröffentlichte Gallup Korea am Freitag. Befragt wurden am Donnerstag landesweit 1.001 Menschen ab 18 Jahren.53 Prozent sprachen von einer guten Arbeit, während 34 Prozent der entgegengesetzten Meinung waren. 13 Prozent enthielten sich einer Äußerung.Der Anteil der Befragten, die Yoons Amtsführung positiv einschätzten, stieg um zwei Prozentpunkte nach 51 Prozent bei der letzten Befragung in der dritten Maiwoche. Der Anteil der negativ Gesinnten hatte auch beim letzten Mal bei 34 Prozent gelegen.Unter den Parteien sicherte sich die Regierungspartei Macht des Volks 45 Prozent Zustimmung. Die Minjoo-Partei Koreas kam auf 32 Prozent.Einzelheiten können auf der Webseite der Nationalen Beratungskommission für Wahlumfragen eingesehen werden.