Weiterer Teil der US-Militärbasis in Seoul an Südkorea zurückgegeben

Photo : YONHAP News

Ein weiterer Teil des US-Militärstützpunktes im Seouler Bezirk Yongsan ist heute an Südkorea zurückgegeben worden.Die Regierung teilte mit, dass die US-Truppen in Korea am Freitag ein 50.000 Quadratmeter großes Grundstück im südwestlichen Gebiet der Militärbasis zurückgegeben hätten.Es handelt sich um Straßen im am 9. Mai zurückgegebenen südlichen Teil der Basis und Tore in der Nähe, darunter ein Tor, das Präsident Yoon Suk Yeol auf dem Weg zur Arbeit und zurück benutzt.Die Regierung hat nach einer Vereinbarung mit den USA vom Juli letzten Jahres daran gearbeitet, dass bis Anfang dieses Jahres rund 500.000 Quadratmeter Fläche der Militärbasis zurückgegeben werden. Insgesamt 533.000 Quadratmeter hat Südkorea im Februar und Mai zurückerhalten.