Diplomaten Südkoreas und Japans einig über Fortsetzung der Kommunikation für Beziehungsverbesserung

Photo : YONHAP News

Die Außenministerien Südkoreas und Japans haben Gespräche auf Generaldirektorenebene geführt.Das südkoreanische Außenministerium teilte mit, dass der Generaldirektor für Asien- und Pazifik-Angelegenheiten, Lee Sang-ryeol, am Donnerstag in Seoul mit seinem japanischen Amtskollegen Takehiro Funakoshi zusammengekommen sei und mit ihm über anstehende bilaterale Angelegenheiten diskutiert habe.Beide Diplomaten verständigten sich darauf, für die Wiederherstellung und Verbesserung der Beziehungen zwischen Südkorea und Japan mit höherem Tempo die Kommunikation fortzusetzen.Beide Seiten stießen jedoch in der Dokdo-Frage erneut zusammen. Dem japanischen Außenministerium zufolge erhob Funakoshi Protest dagegen, dass Südkorea seit dem 28. Mai eine Meeresuntersuchung in der Umgebung der Felseninseln Dokdo durchführt, auf die Japan Gebietsanspruch erhebt.Lee betonte, dass Dokdo historisch, geografisch und völkerrechtlich eindeutig Südkoreas Territorium sei. Jegliche Einwände Japans gegen gerechtfertigte Aktivitäten, die im Einklang mit dem Völkerrecht, darunter das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen, und dem Inlandsrecht durchgeführt worden seien, seien nicht akzeptabel.