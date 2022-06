Kospi kann am Freitag wieder zulegen

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat nach dem Rückgang am Donnerstag heute wieder zulegen können.Grund seien nachlassende Inflationssorgen, nachdem die Gruppe der Erdöl exportierenden Länder höhere Förderquoten angekündigt hatte und der US-Arbeitsmarkt sich weniger gut als erwartet erholt hatte, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Der Kospi legte um 0,44 Prozent auf 2.670,65 Zähler zu.Die Nachrichten über die höheren Förderquoten der OPEC sorgten für die Aussicht sinkender internationaler Ölpreise, damit ließen die Inflationssorgen nach, wurde Seo Sang-young von Mirae Asset Securities zitiert.OPEC plus beschloss am Donnerstag, im Juli und August täglich 648.000 Barrel auf den Markt zu bringen, nachdem ursprünglich ein Volumen von 432.000 Barrel vorgesehen war.