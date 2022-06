Südkorea: Nordkorea feuerte acht ballistische Kurzstreckenraketen ins Ostmeer ab

Photo : YONHAP News

Laut dem südkoreanischen Vereinigten Generalstab (JCS) hat Nordkorea am Sonntagvormittag acht ballistische Kurzstreckenraketen ins Ostmeer abgefeuert.Die Raketen seien zwischen 9.08 und 9.43 Uhr vom Gebiet um Sunan nahe der Hauptstadt Pjöngjang abgeschossen worden.Das Militär verfolge in enger Kooperation mit den USA mögliche weitere Abschüsse, hieß es.Laut dem südkoreanischen Vereinigten Generalstab (JCS) sei noch nicht bekannt, um welche Modelle es sich handle. Das Militär sei dabei, Daten über die Reichweite und die Flughöhe zu ermitteln.Zuletzt hatte Nordkorea am 25. Mai drei ballistische Raketen abgefeuert, darunter eine ballistische Interkontinentalrakete (ICBM) und eine ballistische Kurzstreckenrakete (SRBM). Die damaligen Versuche erfolgten kurz nach dem Abflug von US-Präsident Joe Biden nach Besuchen in Südkorea und Japan.Den heutigen Raketenstart unternahm Nordkorea, nachdem die USA und Japan gestern in der Nähe von Okinawa ein gemeinsames Militärmanöver durchgeführt hatten, für das auch der nuklear angetriebene Flugzeugträger "USS Ronald Reagan" eingesetzt wurde. Damit feuerte Nordkorea allein in diesem Jahr sechs Mal ICBM ab.Unterdessen geht das südkoreanische Militär davon aus, dass Nordkorea Vorbereitungen auf seinen siebten Atomtest abgeschlossen habe. Offenbar stehe lediglich eine Entscheidung des Machthabers Kim Jong-un aus, hieß es in Seoul.Präsident Yoon Suk Yeol und sein US-Amtskollege Joe Biden hatten sich beim Gipfel am 21. Mai in Seoul darauf geeinigt, die bilaterale Allianz und die erweiterte Abschreckung zu verstärken.