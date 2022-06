Armeen Südkoreas und der USA reagieren mit Raketenabschüssen auf Nordkoreas Raketenstarts

Photo : YONHAP News

Die Streitkräfte Südkoreas und der USA haben einen Tag nach den Starts ballistischer Raketen durch Nordkorea am Sonntag ihrerseits Raketen abgeschossen.Der südkoreanische Vereinigte Generalstab (JCS) teilte am Montag mit, dass beide Seiten ab 4.45 Uhr etwa zehn Minuten lang als Reaktion auf Nordkoreas Provokation mit ballistischen Raketen acht Boden-Boden-Raketen ATACMS ins Ostmeer abgefeuert hätten.Wie verlautete, habe die südkoreanische Seite sieben Raketen abgefeuert, die US-Seite eine. Es seien verschiedene Ziele simuliert worden.Das gemeinsame Abfeuern der Raketen durch Südkorea und die USA habe die Fähigkeit und Haltung gezeigt, umgehend Präzisionsschläge gegen die Ausgangspunkte von Provokationen und ihre Kommando- und Unterstützungskräfte starten zu können, fügte der Vereinigte Generalstab hinzu.Auch nach dem Start von drei ballistischen Raketen durch Nordkorea, darunter eine Interkontinentalrakete, am 25. Mai hatten Südkorea und die USA mit Raketenstarts darauf reagiert.Der JCS betonte, das Militär verurteile die Reihe von Starts ballistischer Raketen durch Nordkorea scharf und fordere es auf, sofort Handlungen einzustellen, die militärische Spannungen auf der koreanischen Halbinsel erhöhten und Sicherheitsbedenken schürten.