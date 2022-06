Bevölkerungszahl von Seoul fällt unter 9,5 Millionen

Photo : YONHAP News

Die Bevölkerung in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul schrumpft.Die Zahl der registrierten Einwohner (Inländer) in Seoul fiel unter die Marke von 9,5 Millionen.Laut der Einwohnermeldestatistik des Innenministeriums am Montag gibt es mit Stand Ende Mai 9.496.887 registrierte Einwohner in Seoul.Die koreanische Bevölkerung von Seoul fiel Ende Mai 2016 erstmals unter die Zehn-Millionen-Marke.Einschließlich der gemeldeten Ausländer unterschritt die Einwohnerzahl Ende 2020 mit 9,91 Millionen erstmals seit Ende 1988 die Zehn-Millionen-Schwelle.Die Bevölkerung von Seoul hatte infolge des Zuflusses dank der Verstädterung und Industrialisierung explosionsartig zugenommen. Im Jahr 1992 war mit 10,97 Millionen inklusive der ausländischen Einwohner der Höhepunkt erreicht worden, seitdem gingen die Zahlen zurück.Im Gegensatz zu Seoul erfreut sich die umliegende Provinz Gyeonggi eines rapiden Bevölkerungswachstums. Ende Mai gab es 13,58 Millionen gemeldete Einwohner in Gyeonggi, damit 4,08 Millionen mehr als in Seoul.Das Statistikamt ging letzten Monat davon aus, dass die Gesamtbevölkerung Südkoreas von 51,84 Millionen im Jahr 2020 um 8,6 Prozent auf 47,36 Millionen im Jahr 2050 schrumpfen würde, sollte es bei der aktuell niedrigen Geburtenrate bleiben. Die Einwohnerzahl von Seoul würde im selben Zeitraum von 9,62 Millionen um 25,1 Prozent auf 7,2 Millionen sinken.