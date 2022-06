Cellistin Choi Ha-young gewinnt Concours Reine Elisabeth

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Cellistin Choi Ha-young hat den Concours Reine Elisabeth gewonnen.Der Musikwettbewerb in Brüssel zählt zu den drei bedeutendsten der Welt.Die 24-Jährige wurde nach dem Finale am Samstag zur Gewinnerin in der Kategorie Cello ernannt.12 Musikerinnen und Musiker, darunter vier Südkoreaner, traten im Finale gegeneinander an, das seit vergangenem Montag ausgetragen wurde.Choi ist die erste südkoreanische Preisträgerin in der 2017 eingeführten Kategorie Cello.Der Wettbewerb findet in den Fächern Violine, Klavier, Gesang und Cello statt. Er wird in einer Reihe mit dem Chopin Klavierwettbewerb in Polen und dem Tschaikowski-Wettbewerb in Moskau gesehen.