Atomunterhändler Südkoreas und der USA sprechen über Nordkoreas Raketenstarts

Photo : KBS News

Die Atomunterhändler Südkoreas und der USA haben über Nordkoreas jüngste Raketenstarts gesprochen.Kim Gunn, Sonderbeauftragter des Außenministeriums für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel, und sein amerikanischer Amtskollege Sung Kim, diskutierten am Sonntag in Seoul wenige Stunden nach dem Abfeuern der Flugkörper über die aktuelle Lage.Das teilte das südkoreanische Außenministerium mit. Es sei bereits das zweite persönliche Gespräch der Unterhändler innerhalb von zwei Tagen gewesen.Sung Kim war am Freitag für Gespräche nach Seoul gekommen, an denen auch der japanische Unterhändler Takehiro Funakoshi beteiligt war. Im Zentrum ihres trilateralen Gesprächs hatte die Frage gestanden, wie Pjöngjang an den Verhandlungstisch zurückgeholt werden kann.Nach Nordkoreas Serie von Starts ballistischer Kurzstreckenraketen am Sonntagmorgen hätten sich die Unterhändler am Telefon beraten. Sie hätten in dem Gespräch die Raketenstarts als Spannungen schürende Provokation und klaren Verstoß gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats verurteilt, hieß es weiter.