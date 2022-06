Südkorea mit welthöchstem Verhältnis von Haushaltsschulden zum BIP

Photo : KBS News

Die privaten Haushalte in Südkorea haben unter 36 wichtigen Ländern oder Gebieten der Welt die höchsten Schulden im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung.Laut einem Bericht des Institute of International Finance (IIF) zu globalen Schulden hat Südkorea mit Stand Anfang April dieses Jahres das höchste Verhältnis der privaten Verschuldung zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) unter 36 untersuchten Ländern oder Gebieten aufzuweisen.Südkorea verbuchte 104,3 Prozent, gefolgt vom Libanon mit 97,8 Prozent und Hongkong mit 95,3 Prozent. Auf den Plätzen vier bis zehn landeten Thailand, Großbritannien, die USA, Malaysia, China, Japan und die Eurozone.Südkorea ist das einzige Land, in dem das Volumen der Haushaltsschulden das BIP übertrifft.Hinsichtlich der Schulden der Unternehmen landete Südkorea beim Tempo des Zuwachses auf Platz zwei und zählte auch beim Verhältnis zum BIP zur oberen Gruppe.Bei der Staatsschuldenquote belegte Südkorea den 25. Platz. Spitzenreiter ist Japan mit 248,7 Prozent. Beim Zuwachs der Staatsschulden liegt der Libanon mit 15,6 Prozentpunkten an der Spitze.