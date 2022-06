Bank of Korea senkt Wachstumsprognose für China für 2022 auf 4,3 Prozent

Photo : YONHAP News

Das Wirtschaftswachstum in China wird laut einer Prognose der südkoreanischen Zentralbank dieses Jahr den Zielwert seiner Regierung von 5,5 Prozent unterschreiten.In einem am Sonntag veröffentlichten Bericht der Forschungsabteilung der Bank of Korea steht, dass als Folge der strengen Null-Covid-Politik wie die Lockdowns von Städten der Konsum sowie die Aus- und Einfuhren Chinas geschrumpft seien. Das habe zu einer deutlich spürbaren Verlangsamung des Wachstums geführt.Die südkoreanische Notenbank setzte mit Rücksicht auf die Abwärtsfaktoren wie die Lockdowns in China und der Krieg in der Ukraine die Wachstumsprognose für die Volksrepublik von 5,0 Prozent im Februar um 0,7 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent herab.Als Hintergrund für die Korrektur wurde genannt, dass die Einzelhandelsumsätze in China im März erstmals seit 20 Monaten zurückgingen, und zwar um 3,5 Prozent. Der Rückgang habe sich zudem im April auf 11,1 Prozent beschleunigt.