Südkoreas Nationaler Sicherheitsrat verurteilt Nordkoreas Raketenstarts scharf

Photo : YONHAP News

Der Nationale Sicherheitsrat (NSC) Südkoreas hat die Starts von ballistischen Kurzstreckenraketen durch Nordkorea am Sonntag scharf verurteilt.Der Sicherheitsrat kam am Sonntagvormittag zu einer Sitzung unter Leitung des nationalen Sicherheitsberaters Kim Sung-han zusammen.Die Teilnehmer hätten die Raketenstarts als Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und Handlungen, die die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel erhöhten, scharf verurteilt, gab das Präsidialamt in einer Pressemitteilung nach dem Treffen bekannt.Die Teilnehmer hätten die Ansicht geteilt, dass es einen Test und eine Herausforderung der Verteidigungsbereitschaft in der Anfangsphase der Regierung darstelle, dass Nordkorea von verschiedenen Stellen aus ballistische Raketen verschiedener Typen nacheinander abgeschossen habe, hieß es.Sie hätten das nordkoreanische Regime aufgefordert, baldigst zu erkennen, dass es mit der Nuklear- und Raketenbedrohung nichts gewinnen könne, und auf den Weg des Dialogs und der Kooperation zurückkehren solle, fügte das Präsidialamt hinzu.Präsident Yoon Suk Yeol war im Verlauf der Sitzung hinzugestoßen, ihm wurde über die Diskussionsergebnisse berichtet. Yoon betonte, dass Nordkorea dieses Jahr ungefähr alle neun Tage einen Raketenstart gewagt habe.Yoon ordnete an, ununterbrochen eine feste Bereitschaft aufrechtzuerhalten und die erweiterte Abschreckung sowie die gemeinsame Verteidigungsbereitschaft Südkoreas und der USA, einschließlich einer gemeinsamen Raketenabwehrübung, kontinuierlich zu verstärken.