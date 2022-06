Hyundai Rallye-Team gewinnt Rallye Italien

Photo : YONHAP News

Hyundai Motorsport hat beim fünften Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft auf der italienischen Insel Sardinien den ersten und den dritten Platz belegt.Hyundai Motor teilte am Montag mit, dass Ott Tänak vom World Rally Team Hyundais bei der Rallye Sardinien vom 2. bis zum 5. Juni gesiegt habe. Dani Sordo habe den dritten Platz belegt.Tänak siegte mit seinem i20 N Rally1-Auto mit einer Zeit von 3:10:59 Stunden und brachte Hyundai den ersten Sieg der laufenden Saison.Damit feierte Hyundai bei der Rallye Italien seinen bisher fünften Sieg nach 2016, 2018, 2019 und 2020.Mit dem Sieg und dem dritten Platz erhielt das Hyundai Team 45 Punkte in der Hersteller-Wertung und rückte damit näher an den Erstplatzierten Toyota heran.Die Rallye-Weltmeisterschaft, die FIA World Rally Championship (WRC), ist eine vom Automobil-Dachverband Fédération Internationale de l’Automobile veranstaltete Rallye-Serie. Dieses Jahr umfasst die WRC 13 Läufe.