Neues Album von BTS erscheint am Freitag

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Band BTS wird sich diese Woche mit einem neuen Album zurückmelden.Nach Branchenangaben am Montag wird die siebenköpfige Band am Freitag um 13 Uhr koreanischer Zeit „Proof“ veröffentlichen. Es handelt sich um ein Sammelalbum, das ihre Aktivitäten seit dem Debüt vor neun Jahren umfasst.Das Album wird der erste physische Tonträger der erfolgreichen Band seit der Veröffentlichung einer Single-CD im Juli letzten Jahres sein.Das Anthologie-Album handelt von der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von BTS und besteht aus drei CDs. Darauf befinden sich insgesamt 48 Lieder, einschließlich drei neuer Lieder. Dazu zählt auch die erste Auskopplung „Yet to Come“.