Präsident Yoon versichert zum Gefallenengedenktag Respekt vor Helden in Uniform

Photo : YONHAP News

Am heutigen 6. Juni begeht Südkorea den 67. Gefallenengedenktag.Eine Zeremonie dazu fand auf dem Nationalfriedhof in Seoul in Anwesenheit von Präsident Yoon Suk Yeol und seiner Gattin,den Führungen des Regierungs- und Oppositionslagers, verdienstvollen Personen sowie Hinterbliebenen statt.Der Staatschef betonte in seiner Rede, es sei die Pflicht des Staates, sich um die Hinterbliebenen der Helden zu kümmern. Er versprach, ein faires und vernünftiges System zur Belohnung der verdienstvollen Personen und ihrer Hinterbliebenen zu schaffen. Man wolle ein Land schaffen, dass die Helden in Uniform respektieren würden.Yoon teilte auch den Willen mit, entschlossen und strikt gegen Nordkoreas Provokationen mit Raketen vorzugehen. Die Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen habe sich so sehr verschärft, dass der Weltfrieden bedroht sei. Er wolle bei der Verteidigung des Lebens und Vermögens der Bürger keinen einzigen Spalt zulassen, hieß es.Er betonte, dass sich Südkorea grundlegende und praktische Fähigkeiten im Sicherheitsbereich verschaffen werde, indem es die Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen im Zaum halte.Bei der Zeremonie verlieh Präsident Yoon fünf Personen Bescheinigungen über staatlich verdienstvolle Personen, darunter die bei einem Hubschrauberunglück über dem Meer vor der Insel Jeju im April getöteten Mitglieder der Küstenwache.