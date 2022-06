Fernfahrer beginnen Generalstreik

Photo : YONHAP News

Gewerkschaftlich organisierte Fernfahrer haben wie angekündigt einen Generalstreik begonnen.Sie fordern höhere Löhne und verschiedene andere Verbesserungen.Die Gewerkschaft Cargo Truckers Solidarity, die zum Dachverband Korean Confederation of Trade Unions (KCTU) gehört, trat am Dienstag in einen unbefristeten Streik.Rund 25.000 Mitglieder sowie Lkw-Fahrer, die nicht Mitglied in der Gewerkschaft sind, würden nach Schätzungen der Gewerkschaft die Arbeit niederlegen.Sie fordern ein Festhalten am System für sichere Frachtraten, das ihnen bestimmte Raten für ihr Frachtgut garantiert.Die Regelung wurde im Jahr 2020 eingeführt und soll am 31. Dezember aufgrund einer Auslaufklausel enden.Die Gewerkschaft fordert darüber hinaus eine höhere Bezahlung für Frachttransporte sowie Unterstützung angesichts steigender Kraftstoffpreise.