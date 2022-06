USA über möglichen nordkoreanischen Atomtest weiterhin besorgt

Photo : YONHAP News

Die USA bleiben angesichts der Möglichkeit eines Atomtests in Nordkorea besorgt.Nordkorea könne in den nächsten Tagen seinen siebten Atomtest unternehmen, sagte Amtssprecher Ned Price am Dienstag auf einer Pressekonferenz.Die USA hätten vor dieser Möglichkeit schon eine Weile gewarnt und für diesen Fall geplant.Darüber habe es Gespräche mit Verbündeten und Partnern gegeben, fügte der Sprecher hinzu.Nordkoreas jüngste Serie von Raketenstarts stelle einen Verstoß gegen mehrere Resolutionen des Weltsicherheitsrats dar. Die USA engagierten sich aber weiterhin für einen diplomatischen Ansatz.Price bekräftigte zudem das "eiserne Sicherheitsversprechen" gegenüber Südkorea und Japan.