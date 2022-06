Nordkorea meldet 61.730 neue Fieberfälle

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat den zweiten Tag in Folge weniger als 70.000 neue Fieberfälle gemeldet.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Dienstag unter Berufung auf die staatliche Zentrale für Epidemie-Prävention, dass im 24-Stunden-Zeitraum bis 18 Uhr am Montag landesweit 61.730 neue Fieberfälle erfasst worden seien. Währenddessen seien 74.100 weitere Infizierte genesen.Seit Ende April bis Montagnachmittag wurden in Nordkorea über 4,19 Millionen Fieberfälle registriert, bei denen es sich offenbar um Coronainfektionen handelt.Laut KCNA werden 2,7 Prozent der Patienten, etwa 115.000 Personen, zurzeit behandelt. Die restlichen 4,08 Millionen seien genesen.Die Nachrichtenagentur lieferte keine Zahlen zu den neuen fieberbedingten Todesfällen, bisherigen Todesfällen sowie der Sterblichkeitsrate.Nordkorea hatte zuvor behauptet, dass es mit Stand 3. Juni 71 Todesfälle gebe, und dass die Sterblichkeitsrate bei 0,002 Prozent liege.