IAEO-Chef: Nordkorea bereitet möglicherweise Atomtest in Punggye-ri vor

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung des Chefs der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEO), Rafael Grossi, bereitet sich Nordkorea möglicherweise auf einen Atomtest in Punggye-ri vor.Diese Einschätzung habe er am Montag in Wien zum Auftakt einer Sitzung des IAEO-Gouverneursrats präsentiert, teilte die Behörde in ihrem Internetauftritt mit.Grossi habe berichtet, dass einer der Tunneleingänge auf dem Atomtestgelände in Punggye-ri wieder geöffnet worden sei. Dies sei möglicherweise als Vorbereitung auf einen Nukleartest erfolgt.Auch würden weiterhin Anzeichen beobachtet, nach denen der Fünf-Megawatt-Forschungsreaktor am Haupt-Nuklearstandort Yongbyon in Betrieb sei.Zudem würden in Yongbyon Bauarbeiten vorankommen, die dem Ausbau der wichtigsten Anlagen dienten.Ein Nebengebäude der Anreicherungsanlage sei außen fertig, da mittlerweile ein Dach errichtet worden sei.Nahe dem Leichtwasserreaktor auf dem Gelände sei ein neues Gebäude, das seit April 2021 gebaut wurde, fertiggestellt worden. Dort sei mittlerweile mit dem Bau von zwei Nebengebäuden begonnen worden, hieß es weiter.