Vizeaußenminister von sieben Ländern diskutieren über Covid-19

Südkoreas Vizeaußenminister Lee Do-hoon hat am Montag am Telefon mit seinen Kollegen aus sechs Staaten über das Vorgehen gegen Covid-19 in den einzelnen Ländern diskutiert.Lee erinnerte seine Kollegen an die Entscheidung Südkoreas, zur Unterstützung für Impfkampagnen in Entwicklungsländern der Initiative Covax weitere 300 Millionen Dollar zur Verfügung zu stellen.Lee wies darauf hin, dass Südkorea ab Juli Arbeitskräfte aus Entwicklungsländern einladen und diese im Prozess der Impfstoffproduktion ausbilden wird. Auch wurde erwähnt, dass das Land im November ein Ministertreffen der Global Health Security Agenda (GHSA) ausrichten wird.Die Globale Gesundheitssicherheitsagenda ist eine Gruppe von über 70 Ländern. Sie wurde 2014 auf Initiative der USA ins Leben gerufen, um auf Gesundheitsbedrohungen wie Ausbrüche neuer Infektionskrankheiten und gegen Antibiotika resistente Bakterien zu reagieren.Das Telefongespräch fand unter dem Vorsitz von US-Vizeaußenministerin Wendy Sherman statt. Neben Südkorea nahmen Australien, Indien, Japan, Neuseeland und Vietnam daran teil.