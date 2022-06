Fußball-Nationalmannschaft gewinnt Freundschaftsspiel gegen Chile mit 2:0

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Fußball-Nationalmannschaft hat ein Freundschaftsspiel gegen Chile mit 2:0 gewonnen.Südkorea gewann am Montag im WM-Stadion von Daejeon als 29. der FIFA-Rangliste gegen die um einen Rang höher stehenden Gäste nach Toren von Hwang Hee-chan und Son Heung-min.Hwang, der in der englischen Premier League für Wolverhampton Wanderers spielt, traf in der 12. Minute. Kapitän Son Heung-min, der in Diensten von Tottenham Hotspur steht, traf kurz vor Schluss zum Endstand.Am vergangenen Donnerstag hatte die Mannschaft ihr Testspiel gegen Brasilien in Seoul mit 1:5 verloren.Son wurde unterdessen der 16. südkoreanische Spieler, der es in den FIFA Century Club schaffte. Dort werden Nationalspieler mit mindestens 100 Länderspieleinsätzen aufgenommen.Südkorea spielt am Freitag gegen Paraguay, die Nummer 50 der FIFA-Rangliste. Am kommenden Dienstag geht es gegen Ägypten, das aktuell auf Platz 34 steht.