BTS kündigen YouTube-Auftritt zum Debüt-Jubiläum an

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Band BTS will zum neunten Jubiläum ihres Debüts am Montag auf YouTube ihren neuen Song singen.Ihre Agentur kündigte am Dienstag in sozialen Netzwerken an, dass „Proof Live“ am 13. Juni um 21 Uhr im YouTube-Kanal „BANGTANTV“ stattfinden werde.Dabei wird die Band erstmals nach der Veröffentlichung ihres neuen Albums „Proof“ mit den neuen Liedern auftreten. Sie wird vor allem die erste Auskopplung „Yet to Come“ singen und das neue Album sowie die neuen Songs vorstellen.Das Album „Proof“ wird am 10. Juni erscheinen.