Kartenzahlungen für Reisen und Verkehr nach Aufhebung der Corona-Beschränkungen deutlich gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Kartenzahlungen der Koreaner verbunden mit Reisen und dem Verkehr sind infolge der Aufhebung der Corona-bedingten Maßnahmen zur sozialen Distanzierung im April deutlich gestiegen.Nach Angaben des Vereins für Kreditfinanzierung am Dienstag wurden im April Kartenzahlungen in Höhe von 90,3 Billionen Won (Knapp 72 Milliarden Dollar) abgewickelt. Das entspricht einem Zuwachs von elf Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, als Covid-19 grassiert hatte.Das Volumen der Kreditkartenzahlungen in der Transportbranche kletterte im April im Vorjahresvergleich um 69,6 Prozent.Im Dienstleistungsbereich, zu dem die Reisebüros und ergänzende Dienstleistungen für Reisen zählen, wurde ein Zuwachs von 40,4 Prozent erzielt.Die Hotellerie und Gastronomie erfreute sich eines Wachstums von 22,9 Prozent. Bei den Dienstleistungen betreffend Kunst, Sport und Freizeit wurde ein Anstieg von 22 Prozent verzeichnet.