Russische Denkfabrik schließt Möglichkeit neuen Atomtests in Nordkorea nicht aus

Photo : YONHAP News

Auch eine russische Denkfabrik hält einen neuen Atomtest in Nordkorea für wahrscheinlich, während westliche Länder wie die USA bereits davor warnen.Andrei Kortunov, Generaldirektor des Russian International Affairs Council (RIAC), sagte in einem Interview mit der russischen Nachrichtenagentur Tass am Montag, die Besorgnis der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) über die jüngsten Entwicklungen am Atomtestgelände im nordkoreanischen Punggye-ri scheine in jedem Fall begründet zu sein. Die Tatsache könne nicht ausgeschlossen werden, dass Nordkorea in Punggye-ri einen Atomtest vorbereite.Als Grund für einen möglichen Nukleartest in Nordkorea vermutete Kortunov, dass das Land damit die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft auf sich ziehen könnte. Auch könnte ein rein technischer Faktor dahinter stecken.Man müsse sich daran erinnern, dass Nordkoreas Atomwaffenprogramm fortgesetzt werden müsste, unabhängig davon, in welche Richtung, und dass regelmäßige Tests nötig seien, erläuterte er.Er betonte außerdem, es hänge eher von der Haltung des Nachbarn China ab, als vom UN-Sicherheitsrat, ob Nordkorea von einem Atomtest abgehalten werden könne.