Yoon designiert neuen Chef der Finanzdienstekommission, Botschafter für China, Japan und Russland

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat Kim Joo-hyun, Leiter des Vereins für Kreditfinanzierung, zum neuen Vorsitzenden der Finanzdienstekommission (FSC) designiert.Am Dienstag wurden darüber hinaus weitere Personalentscheidungen bekannt gemacht.Kim war als Berufsbeamter im Finanzministerium tätig gewesen und hatte später in der Finanzdienstekommission als Chef des Büros für die Finanzpolitik und als Generalsekretär gedient. Er war außerdem Präsident der Korea Deposit Insurance Corporation gewesen.Yoon besetzte auch einige Botschafterposten. Hwang Joon-kook, der zunächst Karriere im Außenministerium machte, soll neuer Botschafter bei den Vereinten Nationen werden. Er hatte bereits zur Regierungszeit von Park Geun-hye als Botschafter in Großbritannien gedient.Yun Duk-min wurde zum Botschafter in Japan nominiert. Er hatte in der Park-Regierung die Nationale Diplomatenakademie geleitet und bei der letzten Präsidentschaftswahl als Berater in Yoons Wahlkampflager gearbeitet.Chung Jae-ho, Professor an der Seoul Nationaluniversität und China-Experte, wurde zum Botschafter in China designiert. Neuer Botschafter in Russland soll Chang Ho-jin werden. Er war der Generaldirektor für Nordamerika im Außenministerium gewesen und hatte in der Regierung von Lee Myung-bak als präsidialer Sekretär für auswärtige Angelegenheiten gedient.