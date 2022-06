Vizeaußenministertreffen Südkoreas und der USA inmitten Spekulationen über nordkoreanischen Atomtest

Photo : YONHAP News

Südkoreas Erster Vizeaußenminister Cho Hyun-dong und US-Vizeaußenministerin Wendy Sherman sind am Dienstag in Seoul zusammengekommen.Das Treffen erfolgte inmitten der Spekulationen über einen möglicherweise unmittelbar bevorstehenden Atomtest Nordkoreas und zwei Wochen nach dem bilateralen Gipfeltreffen im vergangenen Monat.Beide Seiten verurteilten die jüngste Serie von Provokationen Nordkoreas scharf und betonten ein gemeinsames Vorgehen Südkoreas und der USA.Cho sagte, beide Seiten hätten vereinbart, bei einer festen Aufrechterhaltung der Bereitschaft zu gewöhnlichen Zeiten die erweiterte Abschreckung und die gemeinsame Verteidigungsbereitschaft kontinuierlich zu verstärken.Vereinbart wurde auch, neben Konsultationen auf Minister- und Vizeministerebene die strategische Kommunikation, einschließlich des Wiedereinsatzes der Gruppe für erweiterte Abschreckungsstrategie und Beratung, anzukurbeln, so wie es beim letzten Gipfel unterstrichen worden war.Beide Seiten betonten, dass die internationale Gemeinschaft entschieden vorgehen werde, sollte Nordkorea einen Atomtest wagen. Sie äußerten die Hoffnung, dass sich der Vorsitzende Kim Jong-un auf einen Dialog einlassen werde.Sherman sagte, man hoffe, dass Kim an den Verhandlungstisch zurückkehren werde, anstatt provokative, gefährliche und destabilisierende Handlungen vorzunehmen.Beide Seiten einigten sich, im Sicherheitsrat und der Generalversammlung der Vereinten Nationen eng zu kooperieren, um Nordkorea unter Druck zu setzen. Sie bestätigten aber auch die Bereitschaft, dem Land unabhängig davon humanitäre Hilfe im Kampf gegen Covid-19 anzubieten.Am Mittwoch treffen die Vizeaußenminister Südkoreas, der USA und Japans in Seoul zusammen.