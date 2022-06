In diesem Jahr wärmster Frühling seit Aufzeichnungsbeginn

Photo : YONHAP News

Der Frühling in diesem Jahr war der wärmste seit der Einführung der Wetterbeobachtung in Südkorea gewesen.Das Wetteramt KMA teilte am Dienstag mit, dass die landesweite Durchschnittstemperatur im Zeitraum März bis Mai bei 13,2 Grad gelegen habe. Das sei der höchste Wert seit der Einführung einer landesweiten Beobachtung im Jahr 1973.Auch im Jahr 1998 hatte die Durchschnittstemperatur im Frühling bei 13,2 Grad gelegen. Im Jahr 2016 wurden 13 Grad gemessen.Die Niederschlagsmenge im diesjährigen Frühling betrug 154,9 Millimeter und lag damit unter dem Durchschnitt in den letzten 30 Jahren. Die Anzahl der Tage mit Niederschlag lag bei 17,9 Tagen, es sind 7,1 Tage weniger als der Durchschnitt in den letzten Jahren.Im Mai gab es lediglich 3,3 Tage mit Niederschlag, die Niederschlagsmenge betrug 5,8 Millimeter. Damit wurde ein Rekordtief verbucht.Das Wetteramt warnte, dass nun angesichts weltweit hoher Temperaturen Bemühungen um die Reaktion auf Katastrophen dringend erforderlich seien.