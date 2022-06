Südkorea meldet 6.172 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind mit Stand 0 Uhr am Dienstag 6.172 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten, die stationär behandelt werden, ging gegenüber dem Vortag um zwölf auf 117 zurück. Damit lag die Zahl seit über zehn Tagen im 100er-Bereich.Es wurden 20 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet.Aufgrund der Einschätzung, dass die Corona-Zahlen stabil seien, vereinfacht Südkorea die Regelungen für Einreisende weiter.Ab morgen besteht keine Quarantänepflicht für Einreisende mehr. Auch Ungeimpfte müssen sich nicht in eine siebentägige Quarantäne begeben, solange bei der Einreise keine Infektion nachgewiesen ist.Die neue Regelung gilt rückwirkend. Wer vor diesem Datum einreiste, wird nach einem PCR-Test aus der Quarantäne entlassen.Jedoch wird an der Testpflicht vor und nach der Einreise festgehalten. Vor der Einreise muss man sich einem PCR-Test oder einem Antigen-Schnelltest für Fachpersonal unterziehen. Nach der Einreise muss innerhalb von drei Tagen ein PCR-Test gemacht werden.