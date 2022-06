Kabinett billigt Gesetzentwurf für stärkere Beteiligung ziviler Unternehmen an Weltraumindustrie

Photo : YONHAP News

Ein Änderungsentwurf zum Gesetz zur Förderung der Weltraumentwicklung ist auf der Kabinettssitzung gebilligt worden.Das teilte das Ministerium für Wissenschaft und IKT mit.Ziel der Revision ist es, in Vorbereitung auf die neue Weltraum-Ära, in der zivile Unternehmen die führende Rolle in der Weltraumindustrie übernehmen sollen, die Weltraumindustrie systematisch zu fördern und die Beteiligung ziviler Unternehmen zu erweitern.Die Regierung will zudem für Projekte zur Weltraumentwicklung ein Vertragssystem einführen, damit Unternehmen die Rentabilität gewährleistet werden kann.Weltraumtechnologien, die erstmals in Südkorea entwickelt wurden, werden als neue Weltraumtechnologien eingestuft. Für die Förderung des Technologietransfers werden Maßnahmen ausgearbeitet und umgesetzt.Das neue Gesetz wird sechs Monate nach der Verkündung in Kraft treten.