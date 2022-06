Machtdemonstration Südkoreas und der USA in der Luft nach Nordkoreas Raketenstarts

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben als Reaktion auf Nordkoreas Provokationen mit Raketen eine Machtdemonstration unter Beteiligung von Kampfjets, einschließlich der F-35A, ausgeübt.Der Vereinigte Generalstab Südkoreas teilte mit, dass 20 Kampfflugzeuge Südkoreas und der USA am Dienstagvormittag im Luftraum über dem Westmeer für Flüge zur Reaktion auf feindliche Bedrohungen zum Einsatz gekommen seien.Für die gemeinsame Machtdemonstration in der Luft wurden 16 Kampfjets der südkoreanischen Luftwaffe, darunter vier F-35A-Tarnkappenjets sowie F-15K und F-16K, mobilisiert, während vier F-16-Kampfjets der US-Luftwaffe eingesetzt wurden.Der Vereinigte Generalstab bewertete, dass beide Seiten ihre starken Fähigkeiten und den Willen gezeigt hätten, bei jeder Provokation Nordkoreas schnell und präzise zurückzuschlagen.Angesichts möglicher weiterer Provokationen Nordkoreas verfolge und überwache man in enger Koordination mit den USA die Entwicklungen und halte eine feste Bereitschaft aufrecht, hieß es weiter.