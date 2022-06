USA halten nordkoreanischen Atomtest jederzeit für möglich und betonen Diplomatie

Photo : YONHAP News

Die USA halten einen nordkoreanischen Atomtest jederzeit für möglich.Diese Einschätzung äußerte der Sonderbeauftragte für Nordkorea, Sung Kim, am Dienstag in einer telefonischen Pressekonferenz.Ihm zufolge scheine das nordkoreanische Regime alle Vorbereitungen für den siebten Nukleartest des Landes abgeschlossen zu haben.Kim wollte sich aber nicht dazu äußern, ob ein Test stattfinden werde. Die USA hofften, dass Pjöngjang davon Abstand nehme, da ein Atomversuch die gesamte Region instabil machen würde.Er wiederholte die Worte von US-Vizeaußenministerin Wendy Sherman, die eine schnelle und maßgebliche Antwort für den Fall eines nordkoreanischen Kernwaffentests angekündigt hatte. Washington wolle bei seiner Reaktion außerdem eng mit den Verbündeten Südkorea und Japan zusammenarbeiten.Der US-Diplomat betonte gleichzeitig noch einmal den Dialog mit Nordkorea. Die USA seien stärker zu einem umfassenden, flexiblen und unvoreingenommenen Ansatz bereit, sollte Nordkorea Interesse an einer Verhandlungslösung zeigen, hieß es.