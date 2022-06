Südkorea stuft Affenpocken in einer Reihe mit Covid-19 als schwere Infektionskrankheit ein

Photo : YONHAP News

Südkorea hat die Affenpocken in einer Reihe mit Covid-19 als schwere Infektionskrankheit eingestuft.Die Affenpocken gelten nun als Infektionskrankheit der Klasse 2, da es weltweit Sorgen vor einer möglichen neuen Pandemie gibt.Nach Angaben der Seuchenkontrollbehörde KDCA gilt die neue Einstufung seit Dienstag, 12 Uhr. Der Schritt war bereits acht Tage zuvor angekündigt worden.Mit der Einstufung als schwere Infektionskrankheit würde der Weg für ein besseres System für den Umgang mit der Krankheit geebnet, sollte es zu einem Ausbruch in Südkorea kommen.Fälle von Affenpocken müssen damit nach dem Gesetz gemeldet werden, auch eine Quarantäne kann angeordnet werden. Zurzeit zählen rund 20 Infektionskrankheiten zur zweithöchsten Kategorie, darunter auch Tuberkulose und Windpocken.Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurden mit Stand Sonntag weltweit rund 780 Affenpocken-Fälle außerhalb des üblichen Verbreitungsgebiets gemeldet. Anfang Mai war der erste Fall außerhalb Afrikas bekannt geworden.