Abgeordneter Woo Sang-ho soll oppositionelle Minjoo-Partei führen

Photo : KBS News

Der Abgeordnete Woo Sang-ho soll die oppositionelle Minjoo-Partei Koreas führen.Laut Angaben von Parteisprecherin Shin Hyun-young am Dienstag sei der vier Mal ins Parlament gewählte Volksvertreter vom Dringlichkeitsausschuss zum Interimschef bestimmt worden.In dem Gremium sei die Meinung vertreten worden, dass ein Kenner der Partei und möglichst ein amtierender Abgeordneter die Rolle übernehmen solle. Mit seiner Ankündigung, bei den kommenden Parlamentswahlen nicht antreten zu wollen, könne er sich außerdem als neutraler Parteichef positionieren.Langjährige Abgeordnete, die seit vier oder mehr Legislaturperioden in der Nationalversammlung seien, hätten Woo vorgeschlagen. Die anderen Abgeordneten hätten dem Vorschlag zugestimmt, fügte die Sprecherin hinzu.Die frühere Interimsführung um die beiden Co-Vorsitzenden Yun Ho-jung und Park Ji-hyun war am vergangenen Donnerstag, einen Tag nach der deutlichen Niederlage bei den Kommunal- und Regionalwahlen, geschlossen zurückgetreten.