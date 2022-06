Ab heute auch für Einreisende ohne Corona-Impfschutz keine Quarantänepflicht mehr

Photo : YONHAP News

Ab heute müssen sich auch Einreisende ohne Corona-Impfschutz nicht in eine siebentägige Quarantäne begeben.Bisher war die Quarantäne für Einreisende verpflichtend, wenn sie nicht gegen Corona geimpft waren. Wer über den vollen Impfschutz verfügt, musste sich auch zuvor nicht in Quarantäne begeben.Die Regierung begründete die Entscheidung mit der stabilisierten Corona-Lage im In- und Ausland sowie mit einem internationalen Trend. In Ländern wie Deutschland, Großbritannien und Dänemark sei die Quarantänepflicht für Einreisende der Reihe nach aufgehoben worden.Einreisende, die gestern oder früher einreisten und deshalb unter Quarantäne stehen, können diese heute beenden, sofern sie nach der Einreise negativ getestet wurden.An der Testpflicht vor und nach der Einreise wird jedoch festgehalten. Vor der Einreise muss man sich einem PCR-Test oder einem Antigen-Schnelltest für Fachpersonal unterziehen. Nach der Ankunft muss innerhalb von drei Tagen ein PCR-Test gemacht werden.Ab heute fallen auch alle Beschränkungen für den Internationalen Flughafen Incheon in Bezug auf die Anzahl der Flüge und Flugzeiten weg.