Regierungsparteichef äußert gegenüber ukrainischem Präsidenten Südkoreas Unterstützung

Photo : YONHAP News

Der Vorsitzende der südkoreanischen Regierungspartei Macht des Volks (PPP), Lee Jun-seok, hat sich in der Ukraine mit Präsident Wolodymyr Selenskyj getroffen.Lee schrieb am Dienstag auf Facebook, er habe auch Präsident Selenskyj, den Helden der Ukraine, getroffen. Er habe außerdem Fraktionschef Arachamija, den engsten Vertrauten von Präsident Selenskyj, sowie den Leiter des Präsidialamtes Jermak getroffen. Er habe Südkoreas Unterstützung zum Ausdruck gebracht und Bitten und Vorschläge an Südkorea übermittelt bekommen.Wie verlautete, sei das Treffen zwischen Lee und Selenskyj am Montag zustande gekommen.Jeder hochrangige Vertreter der Ukraine, den er getroffen habe, habe sich auf eine Beteiligung Südkoreas an Wiederaufbauprojekten gefreut, schrieb er weiter.Eine von Lee geleitete Delegation der PPP war am Freitag in Richtung Ukraine aufgebrochen. Sie hatte am Samstag (Ortszeit) die polnisch-ukrainische Grenze überquert und Butscha und Irpin in der ukrainischen Oblast Kiew besucht, wo im russischen Angriffskrieg Zivilisten getötet wurden.