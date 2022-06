Ukrainischer Vizeaußenminister bittet Südkorea um aktive Hilfe

Photo : KBS News

Ein hochrangiger ukrainischer Diplomat hat die südkoreanische Regierung um eine aktive Unterstützung für sein Land, darunter Waffenlieferungen, gebeten.Den entsprechenden Aufruf machte der ukrainische Vizeaußenminister Dmytro Senik am Dienstag nach einem Treffen mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Lee Do-hoon auf einer Pressekonferenz in der ukrainischen Botschaft in Seoul.Auf die Frage, ob er bei dem Treffen um die Lieferung von Waffen gebeten habe, antwortete Senik, die Ukraine bitte ihre Freunde und Partnerländer um Unterstützung. Südkorea sei eindeutig ein Freund der Ukraine.Die südkoreanische Regierung hält an der Position fest, keine tödlichen Waffen an die Ukraine zu liefern. Angesichts der Frage, ob sich die Position nach seiner Meinung verändern würde, hieß es, man glaube, dass sich die Politik verändern werde. Denn es habe oft auch einen humanitären Charakter, der Ukraine militärische Hilfe anzubieten.Die südkoreanische Regierung hat bisher humanitäre Hilfe in Höhe von 40 Millionen Dollar für die Regierung und Bürger der Ukraine geleistet. Die Bitte um die Lieferung von tödlichen Waffen akzeptierte sie hingegen nicht.