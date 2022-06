Ministerpräsident Han trifft US-Vizeaußenministerin Sherman

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo hat am Dienstag die Vizeaußenministerin der Vereinigten Staaten, Wendy Sherman, zu einem Gespräch empfangen.Beim Treffen im Regierungskomplex in Seoul drückte Han die Hoffnung aus, dass sich die Zusammenarbeit zwischen Südkorea und den USA durch das Indopacific Economic Framework (IPEF) weiter erweitern und entwickeln könne. Dabei wies er auf die Förderung von strategischen Schlüsselindustrien wie Halbleiter hin.Sherman dankte für die Entscheidung Südkoreas, sich an der IPEF, einer US-Wirtschaftsinitiative, zu beteiligen. Sie hoffe, dass beide Staaten die Kooperation bei globalen Lieferketten, einschließlich der bei Halbleitern, ausbauen würden, äußerte sie.Laut dem Büro des Ministerpräsidenten kamen Han und Sherman darin überein, dass beide Länder auch beim Technologieaustausch in Spitzenindustrien, darunter 5G und 6G, künstliche Intelligenz sowie Cybersicherheit, und der Förderung von Fachkräften eng zusammenarbeiten sollten.