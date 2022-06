Ältester Fernsehmoderator Song Hae ist tot

Photo : KBS

Song Hae, der älteste Fernsehmoderator in Südkorea, ist am Mittwoch im Alter von 95 Jahren verstorben.Song, Moderator des beliebten KBS-Programms „Korea Sings“, musste dieses Jahr wegen gesundheitlicher Probleme mehrmals ins Krankenhaus.Song wurde im Jahr 1927 in der Provinz Hwanghae geboren und kam während des Koreakriegs allein ins südkoreanische Busan.Er debütierte im Jahr 1955 als Sänger. Er moderierte das Programm „Korea Sings“, auch bekannt als „National Singing Contest“, seit 1988 34 Jahre lang.Song wurde jüngst als weltältester Moderator einer TV-Musik-Talentschau ins Guinness-Buch der Rekorde eingetragen.