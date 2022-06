Nordkoreas Propagandamedien kritisieren Südkoreas Teilnahme an US-geführter Übung RIMPAC

Nordkoreas Propagandamedien haben Südkoreas Entscheidung scharf kritisiert, so viele Streitkräfte wie nie zuvor zur US-geführten multinationalen Übung RIMPAC zu schicken.„Uriminzokkiri“ bemängelte am Mittwoch, die rücksichtslose militärische Handlung der Kampflustigen in Südkorea gleiche einem Spiel mit dem Feuer, bei dem man Sprengstoff auf dem Rücken habe. Man werde einer größeren Kritik und Rüge des gesamten Volks und der internationalen Gemeinschaft ausgesetzt sein.Das Propagandamedium „Echo of Unification“ kritisierte, die südkoreanische Armee mache laut bekannt, dass sie Seestreitkräfte im bisher größten Umfang entsenden werde. Das werde als Ausdruck der Absicht der Kampflustigen in Südkorea für eine Konfrontation betrachtet.Die südkoreanische Marine hat Truppen im bisher größten Umfang zur Übung RIMPAC 2022 entsandt, die vom 29. Juni bis zum 4. August vor Hawaii stattfinden wird. Erstmals bekleidet der Gruppenleiter den Rang eines Konteradmirals und damit einen höheren Rang als in früheren Jahren.