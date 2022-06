Ex-Präsident Lee beantragt erneut Aussetzung der Strafvollstreckung

Photo : YONHAP News

Der ehemalige Präsident Lee Myung-bak hat erneut eine Aussetzung der Strafvollstreckung beantragt.Lees Rechtsvertreter teilte am Mittwoch mit, dass man letzte Woche bei der Niederlassung des Bezirksgerichts Suwon in Anyang einen entsprechenden Antrag gestellt habe. Lee sitzt derzeit im Gefängnis in Anyang.Zur Begründung hieß es, dass Lee unter chronischen Krankheiten wie Diabetes leide, und dass sich sein Gesundheitszustand in letzter Zeit weiter verschlechtert habe.Der 80-Jährige hatte zuvor im Dezember 2020 vergebens die Aussetzung der Strafvollstreckung beantragt.Lee wurde im Jahr 2020 wegen Korruptionsvorwürfen wie Bestechlichkeit und Unterschlagung zu einer 17-jährigen Haftstrafe und einer Geldstrafe in Höhe von 13 Milliarden Won verurteilt. Zudem wurde beschlossen, dass er 5,78 Milliarden Won an den Staat zahlen soll.