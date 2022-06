Sieben von zehn Großunternehmen halten am Arbeiten von Zuhause fest

Photo : KBS News

Trotz des Übergangs von Covid-19 zur Endemie lassen sieben von zehn Großunternehmen in Südkorea Mitarbeiter weiter von Zuhause aus arbeiten.Entsprechende Umfrageergebnisse veröffentlichte der Koreanische Unternehmensverband KEF am Mittwoch. Es seien Personalzuständige der 100 umsatzstärksten Unternehmen befragt worden.Bei 72,7 Prozent der Unternehmen, die Fragen beantworteten, wird das Arbeiten von Zuhause derzeit fortgesetzt. Der entsprechende Anteil sank verglichen mit der Befragung im vergangenen Jahr um 18,8 Prozentpunkte.Als Grund für das Festhalten an dem System trotz der Aufhebung der Maßnahmen zur sozialen Distanzierung anworteten 43,8 Prozent, der größte Anteil, dass dies der schrittweisen Rückkehr zur Normalität diene. 20,8 Prozent hätten berücksichtigt, dass Mitarbeiter die Heimarbeit bevorzugten.Bei 33,3 Prozent werden Mitarbeiter für die Heimarbeit ausgewählt, oder Mitarbeiter können diese Arbeitsweise beantragen. Bei 27,1 Prozent kommt diese Methode abwechselnd zur Anwendung.39,6 Prozent, damit der größte Anteil, reduzierten nach der Aufhebung der Corona-Beschränkungen das Arbeiten von Zuhause. Bei 37,5 Prozent wurde an dem vorherigen Niveau festgehalten.