Photo : YONHAP News

Die USA haben vor einer "robusten Antwort" gewarnt, sollte Nordkorea einen siebten Atomtest durchführen.Das sagte der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Washington, angesichts Anzeichen, wonach das Testgelände in Punggye-ri für einen Nuklearversuch vorbereitet worden sei.Die USA würden solche Tests weiter verfolgen und darauf reagieren.Auch sagte er, dass Nordkoreas Handlungen das Bündnis mit Südkorea und Japan zementiert hätten und verwies auf gemeinsame Übungen als Reaktion auf Nordkoreas Raketenstarts.Der Sicherheitsberater unterstrich aber erneut die Bereitschaft zum Dialog, sollte Nordkorea an den Verhandlungstisch kommen wollen. Auch bekräftigte er die Entschlossenheit der USA, die Verbündeten Südkorea und Japan zu verteidigen.