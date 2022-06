Bei UN-Sitzung: Streit zwischen beiden Koreas über Raketenstarts und Sanktionen

Photo : YONHAP News

Bei einer Sitzung der Vereinten Nationen ist es zu einem Streit beider Koreas über die Raketenstarts und neue Sanktionen gekommen.Vor der UNO-Vollversammlung in New York wurde am Mittwoch über das Veto Chinas und Russlands im Sicherheitsrat gegen neue Nordkorea-Sanktionen diskutiert.Südkoreas Botschafter bei den Vereinten Nationen, Cho Hyun, kritisierte Nordkoreas Raketenstarts und dass der Sicherheitsrat als Reaktion darauf keine zusätzlichen Sanktionen beschließen konnte.Er empfinde tiefes Bedauern darüber, dass der Weltsicherheitsrat im Umgang mit Nordkoreas Nuklear- und Raketenprogramm erstmals seit 2006 mit einer Antwort auf schwere Provokationen durch Nordkorea gescheitert sei.Botschafter Cho rief Pjöngjang auf, solche Provokationen zu unterlassen und die vom Weltsicherheitsrat auferlegten Resolutionen zu befolgen. Auch solle Pjöngjang auf den Aufruf zu Dialog und Frieden auf der koreanischen Halbinsel durch eine vollständige, nachweisliche und unumkehrbare nukleare Abrüstung reagieren.Nordkoreas Botschafter bei den Vereinten Nationen, Kim Song, kritisierte die UNO-Sanktionen und nannte die US-Resolution illegal, da damit gegen die UN-Charta und internationales Recht verstoßen werde.Das diplomatische Engagement der USA ohne Vorbedingungen sei nichts weiter als eine Nebelkerze, um eine feindselige Politik gegenüber dem Norden zu verschleiern.Die Modernisierung des Waffenarsenals sei die Ausübung des Rechts auf Selbstverteidigung und den Schutz der eigenen Sicherheit und Interessen gegen eine direkte Bedrohung durch die USA, hieß es weiter.