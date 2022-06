Südkorea will für AKW-Betrieb in Ukraine über IAEA 1,2 Millionen Dollar bereitstellen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will für einen sicheren Betrieb der Atomkraftwerke in der Ukraine über die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) 1,2 Millionen Dollar zur Verfügung stellen.Entsprechende Hilfspläne gaben Südkoreas Ministerien für Auswärtiges, für Wissenschaft und für Industrie sowie die Kommission für Nuklearsicherheit beim Treffen des Gouverneursrats der IAEA bekannt, das seit dem 6. Juni in Wien stattfindet.Das Geld wird für die Entsendung von IAEA-Personal und den Kauf von Geräten und Gütern verwendet, die für die Gewährleistung der Sicherheit der AKW in der Ukraine und den sicheren Umgang mit radioaktiven Abfällen erforderlich sind.Unterdessen traf sich Außenminister Park Jin am Mittwoch in Seoul mit dem ukrainischen Vizeaußenminister Dmytro Senik. Park äußerte Bedauern darüber, dass es aufgrund des seit über 100 Tagen andauernden Kriegs in der Ukraine immer wieder zu Personenschäden komme.Park drückte die Hoffnung aus, dass die Bürger der Ukraine bald wieder ihren Alltag zurückbekämen.Senik dankte für Südkoreas Hilfe für die Bürger der Ukraine und bat um stetige Hilfe und Unterstützung für das Land.