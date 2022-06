Außenminister Park diskutiert mit VAE-Industrieminister über bilaterale Kooperation

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin hat am Mittwoch mit Sultan Al Jaber, Minister für Industrie und Hochtechnologie sowie Sonderbeauftragter für Klimawandel der Vereinigten Arabischen Emirate, Gespräche geführt.Beim Treffen in Seoul wurden Wege zur Entwicklung der Beziehungen zwischen Südkorea und den VAE sowie zur Kooperation in neuen Wachstumsbereichen besprochen.Laut dem Außenministerium äußerte Park die Hoffnung, die Kooperation mit den VAE, die als einziges Land in Nahost und Afrika eine spezielle strategische Partnerschaft mit Südkorea unterhielten, weiter zu verstärken.Park betonte, dass über die bisherige Kooperation bei Erdöl und Gas hinaus die Zusammenarbeit auch in künftigen Wachstumsbereichen wie Wasserstoff, Gesundheit und Landwirtschaft wichtig sei.Er bat um Interesse der VAE, damit sich koreanische Unternehmen an verschiedenen Projekten in dem Land, einschließlich solchen von Abu Dhabi National Oil Company, beteiligen können.